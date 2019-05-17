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"Мовний закон": Угорщина сподівається на Зеленського у вирішенні проблем нацменшин

Новини » Політика    17.05.2019 - 01:17
"Мовний закон": Угорщина сподівається на Зеленського у вирішенні проблем нацменшин
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У МЗС Угорщини сподіваються, що Зеленський сприятиме відновленню дружніх відносин між країнами

Міністерство закордонних справ Угорщини після підписання президентом Петром Порошенком "мовного закону" заявило, що сподіваються на вирішення "проблемних питань" новообраним президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Угорські дипломати назвали закон таким, що "відповідає духові Петра Порошенка", і висловили сподівання, що із новообраним президентом Володимиром Зеленським зможуть вирішитися "проблемні питання" щодо угорської нацменшини в Україні.

"Ми зацікавлені у відновленні врівноважених і дружніх відносин між Угорщиною та Україною, і сподіваємося, що новообраний президент буде відкритий до цього", - йдеться у заяві.

У заяві угорського зовнішньополітичного відомства повторили раніше озвучені тези про те, що мовний закон "утискує права національних меншин, тому що відбирає вже раніше надане право на використання рідної мови".

Нагадаємо, 15 травня чинний президент Петро Порошенко підписав "мовний закон" - законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної. 

РБК-Україна писало, що закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ("мовний закон") набере чинності через два місяці після опублікування. 

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