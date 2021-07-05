"Языковой" закон и люстрация: какие вопросы КСУ рассмотрит на этой неделе

Конституционный суд Украины на этой неделе рассмотрит конституционность ряда законов. В частности, "языковой" закон и о люстрации.

КСУ продолжит рассмотрение таких дел:

по конституционному представлению о конституционности ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного",

по конституционному представлению Уполномоченного Верховной рады по правам человека, в котором обжалована конституционность положений нескольких законов по пенсиям госслужащих,

по представлениям народных депутатов и Верховного суда о конституционности ряда положений ЗУ "Об очищении власти" (закон о люстрации),

по конституционному представлению 142 народных депутатов по поводу официального толкования положений Конституции, а именно слов "достойные условия жизни".

Также суд продолжит рассмотрение конституционности ряда положений Избирательного кодекса, касающихся пропорциональной избирательной системы.

Кроме того, КСУ рассмотрит на соответствие Основному закону отдельных положений статьи 42 закона "О высшем образовании". Это представление находится на рассмотрении КСУ с мая 2018 года.

Согласно повестке дня, состоится рассмотрение конституционности так называемого закона об анбандлинге - об отделении деятельности по транспортировке природного газа, электроэнергии и обеспечении деятельности оператора газотранспортной системы, оператора системы передачи.

Также суд продолжит рассмотрение нескольких дел по конституционным жалобам граждан, а именно по поводу конституционности отдельных положений Кодекса об административных правонарушениях, ЗУ "О Национальной полиции", Жилищного кодекса. Некоторые из этих дел он рассматривает еще с 2018 года.