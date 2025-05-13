"Явно грає в ігри": Каллас не вірить, що Росія зацікавлена в мирі

Росія не зацікавлена у встановленні миру в Україні. Вона явно грає ігри, намагаючись виграти час.
Про це заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.
За словами Каллас, вона не вірить у те, що Росія дійсно зацікавлена у встановленні миру в Україні.
"Я не думаю, що вони (росіяни - ред.) зацікавлені в мирі. Вони все ще бомблять Україну", - сказала глава дипломатії ЄС.
Вона зазначила, що якби Росія була зацікавлена в мирі, вона могла б припинити обстріли України прямо зараз.
"Росія явно грає в ігри, намагаючись виграти час", - наголосила Каллас.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін відмовився підтримати пропозицію України, США та країн "коаліції рішучих" щодо припинення вогню, запланованого на 12 травня.
Водночас він заявив про бажання відновити мирні переговори в Стамбулі, які були перервані у 2022 році. Ці перемовини мають відбутись 15 травня.
У відповідь президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність України до діалогу, проте наголосив, що переговори можливі лише за умови, якщо Росія погодиться на припинення вогню, починаючи з 12 травня.
Згодом Зеленський заявив, що хоче одразу прямих перемовин з Путіним.
Однак наразі незрозуміло, хто представлятиме Росію - Путін поки не відповідає на пропозицію Зеленського.
Водночас президент США Дональд Трамп також допустив, що він може взяти участь у переговорах між двома лідерами.
Сьогодні ж стало відомо, що спецпредставники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог вирушать до Стамбула для участі в переговорах між Україною і Росією. Однак чи буде сам Трамп, невідомо, багато в чому залежатиме від того, чи візьме в них участь Путін.
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