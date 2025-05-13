"Явно грає в ігри": Каллас не вірить, що Росія зацікавлена в мирі

Можливі переговори у Стамбулі

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін відмовився підтримати пропозицію України, США та країн "коаліції рішучих" щодо припинення вогню, запланованого на 12 травня.

Водночас він заявив про бажання відновити мирні переговори в Стамбулі, які були перервані у 2022 році. Ці перемовини мають відбутись 15 травня.

У відповідь президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність України до діалогу, проте наголосив, що переговори можливі лише за умови, якщо Росія погодиться на припинення вогню, починаючи з 12 травня.

Згодом Зеленський заявив, що хоче одразу прямих перемовин з Путіним.

Однак наразі незрозуміло, хто представлятиме Росію - Путін поки не відповідає на пропозицію Зеленського.

Водночас президент США Дональд Трамп також допустив, що він може взяти участь у переговорах між двома лідерами.

Сьогодні ж стало відомо, що спецпредставники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог вирушать до Стамбула для участі в переговорах між Україною і Росією. Однак чи буде сам Трамп, невідомо, багато в чому залежатиме від того, чи візьме в них участь Путін.

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