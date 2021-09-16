YASNO установил 6 зарядных станций в электромобильном хабе UNIT.City

Две из установленных станций – скоростные и позволяют за 20-30 минут пополнить заряд батареи от 0 до 80% (примерно 100-125 км пробега электромобиля). К такому устройству могут подключаться два автомобиля одновременно: один – с помощью порта постоянного тока 50 кВт, второй – через порт переменного тока 22 кВт. Также в хабе установили 4 станции, обеспечивающие ускоренную зарядку мощностью до 22 кВт и оборудованные разъемом Type 2. Все установленные зарядные станции произведены международной компанией ABB.

"YASNO делает свой вклад в декарбонизацию и электромобилизацию, развивая зарядную инфраструктуру и создавая безбарьерную среду для владельцев экологичного транспорта. Новый электромобильный хаб полностью соответствует европейским стандартам. Всего в развитие сети YASNO E-mobility за 3 года мы инвестировали более 35 млн грн. Сейчас сеть насчитывает уже 29 скоростных и 8 ускоренных станций в Киеве, Днепре, Харькове и на ключевых трассах по направлению из столицы в Одессу, Львов и Харьков. YASNO – единственный поставщик электроэнергии и газа в Украине, который предлагает широкий выбор продуктов и услуг для комфорта, энергоэффективности и электромобильности", - рассказал директор по развитию YASNO Александр Онищенко.

По словам управляющего партнера UNIT.City Константина Евтушенко, идет развитие инновационного парка UNIT.City как пространства для привлечения и создания современных мировых технологий.

"Многие наши резиденты используют электрический транспорт, потому что это удобно, престижно и экологично. Для зарядных станций мы выделили отдельные парковочные места, обозначенные зеленой разметкой в соответствии с действующими правилами дорожного движения. Надеемся, что благодаря сотрудничеству с такими брендами как YASNO и ABB наша электромобильная площадка будет расширяться", - подчеркнул он.

Владельцы электромобилей могут также заказать у поставщика YASNO станции для домашнего и корпоративного использования, чтобы пополнять заряд дешевле и получать дополнительный доход. Выбрать их можно через сайт с почтовой доставкой или в энергоофисе. В Киеве и Киевской области доступна также услуга по установке станции "под ключ".