YASNO встановив 6 зарядних станцій в електромобільному хабі UNIT.City

Дві зі встановлених станцій є швидкісними та дозволяють за 20-30 хвилин поповнити заряд батареї від 0 до 80% (приблизно 100-125 км пробігу електромобіля). До такого пристрою можуть під’єднатися дві автівки водночас: одна - за допомогою порту постійного струму 50 кВт, інша - через порт змінного струму 22 кВт. Також у хабі встановили 4 станції, що забезпечують прискорену зарядку потужністю до 22 кВт та обладнані роз'ємом Type 2. Всі встановлені зарядні станції вироблені міжнародною компанією ABB.

"YASNO робить свій внесок у декарбонізацію та електромобілізацію, розвиваючи зарядну інфраструктуру та створюючи безбар’єрне середовище для власників екологічного транспорту. Новий електромобільний хаб повністю відповідає європейським стандартам. Загалом у розвиток мережі YASNO E-mobility за 3 роки ми інвестували більше 35 млн грн. Наразі мережа налічує уже 29 швидкісних і 8 прискорених станцій у Києві, Дніпрі, Харкові та на ключових трасах у напрямках зі столиці до Одеси, Львова та Харкова. YASNO - єдиний постачальник електроенергії та газу в Україні, який пропонує широкий вибір продуктів і послуг для комфорту, енергоефективності та електромобільності", - розповів директор з розвитку YASNO Олександр Онищенко.

За словами керуючого партнера UNIT.City Костянтина Євтушенка, йде розвиток інноваційного парку UNIT.City як простору для залучення та створення сучасних світових технологій.

"Багато наших резидентів використовують електричний транспорт, тому що це зручно, престижно та екологічно. Для зарядних станцій ми виділили окремі паркувальні місця, позначені зеленою розміткою відповідно до діючих правил дорожнього руху. Сподіваємося, що завдяки співпраці з такими брендами як YASNO та ABB наш електромобільний майданчик буде розширюватися", – підкреслив він.

Власники електромобілів можуть також замовити в постачальника YASNO станції для домашнього та корпоративного користування, щоб поповнювати заряд дешевше та отримувати додатковий дохід. Обрати їх можна через сайт з поштовою доставкою або в енергоофісі. У Києві та Київській області доступна також послуга зі встановлення станції "під ключ".