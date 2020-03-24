YASNO призывает помочь пожилым людям решить коммунальные вопросы

Иллюстративное фото (dtek.com)

YASNO советует опытным онлайн-пользователям поделиться с пожилыми людьми советами, как платить за свет дистанционно

Поставщик YASNO советует опытным онлайн-пользователям поделиться с пожилыми людьми советами, как платить за свет и передавать показания счетчика дистанционно, избегая толпы в банковском или почтовом отделении. Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает РБК-Украина.

В частности, в компании призывают:

Поделиться с родными и знакомыми старшего возраста номерам телефонов контакт-центров поставщиков коммунальных услуг. Телефоны контакт-центра YASNO: (044/067/066) 277-18-18. Специалисты YASNO проконсультируют по вопросам начислений, подскажут сумму к уплате, примут показания счетчиков и т.д.

Предложить пожилым родственникам помощь со свершениями платежей за свет, отопление, газ, воду. Рассчитываться за коммунальные услуги необходимо ежемесячно до 20 числа. Много людей старшего возраста волнуются, что не успеют сделать это вовремя и потеряют право на льготу или субсидию.

Объяснить, что осуществлять платежи можно онлайн - для этого не нужно ехать в банк или на почту.

Присоединить к своему аккаунту в личном кабинете YASNO один или несколько дополнительных лицевых счетов - это позволит решать вопросы, связанные с поставкой электроэнергии, не только за себя, но и за своих близких.

Если у вас есть ноутбук или смартфон, которыми вы не пользуетесь, возможно, они пригодятся вашим родителям, пожилым одиноким соседям или знакомым, чтобы общаться через интернет и решать все коммунальные вопросы онлайн, делать интернет-заказы.

"Онлайн-сервисы помогают экономить время, а в нынешних условиях – спокойствие и здоровье. Мы призываем своих клиентов помочь старшим родственникам и соседям в переходе на дистанционные каналы связи. Сервисы YASNO удобные и простые в пользовании. И хотя, сейчас наши энергоофисы прекратили очное обслуживание, мы делаем все для качественного дистанционного обслуживания. Мы увеличили количество электронных адресов и контактных телефонов для удобства клиентов. Они опубликованы на сайте yasno.com.ua", - говорит директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

Напомним, YASNO - поставщик электроэнергии, решений по энергоэффективности и для электромобилей, оказывает услуги для 3,5 миллиона украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

Для уменьшения расходов клиентов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные крыши, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.

Как писало РБК-Украина, ранее в компании назвали успешным первый год работы поставщиков в новых условиях рынка электроэнергии.