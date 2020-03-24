YASNO закликає допомогти літнім людям вирішити комунальні питання

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YASNO радить досвідченим онлайн-користувачам поділитися з літніми людьми порадами, як сплачувати за світло дистанційно

Постачальник YASNO радить досвідченим онлайн-користувачам поділитися з літніми людьми порадами, як сплачувати за світло й передавати показання лічильника дистанційно, уникаючи натовпу у банківському чи поштовому відділеннях. Про це йдеться в прес-релізі компанії, передає РБК-Україна.

Зокрема, в компанії закликають:

Поділитися з рідними та знайомими старшого віку номерами телефонів контакт-центрів постачальників комунальних послуг. Телефони контакт-центру YASNO: (044/067/066) 277-18-18. Фахівці YASNO проконсультують з питань нарахувань та розрахунків, підкажуть суму до сплати, приймуть показання лічильника тощо.

Запропонувати літнім родичам допомогу зі здійсненнями платежів за світло, опалення, газ, воду. Розраховуватися за комунальні послуги слід щомісяця до 20 числа. Багато людей старшого віку хвилюються, що не встигнуть зробити це вчасно й втратять право на пільгу чи субсидію.

Пояснити, що здійснювати платежі можна онлайн - для цього не потрібно їхати у банк чи на пошту.

Приєднати до свого акаунту в особистому кабінеті YASNO один або декілька додаткових особових рахунків - це дозволить вирішувати питання, пов’язані з постачанням електроенергії, не лише за себе, а й за своїх близьких.

Якщо у вас є ноутбук чи смартфон, якими ви не користуєтесь, можливо вони стануть у нагоді вашим батькам, літнім одиноким сусідам чи знайомим, щоб спілкуватися через інтернет та вирішувати усі комунальні питання онлайн, робити інтернет-замовлення.

"Онлайн-сервіси допомагають зберігати час, а у нинішніх умовах – спокій та здоров’я. Ми закликаємо своїх клієнтів допомогти старшим родичам та сусідам у переході на дистанційні канали зв’язку. Сервіси YASNO зручні та прості в користуванні. І хоча, зараз наші енергоофіси припинили очне обслуговування, ми робимо усе для якісного дистанційного обслуговування. Ми збільшили кількість електронних адрес і контактних телефонів для зручності клієнтів. Вони опубліковані на сайті yasno.com.ua", - говорить директор YASNO в Києві Віктор Мельников.

Нагадаємо, YASNO - постачальник електроенергії, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надає послуги для 3,5 мільйонів українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Для зменшення витрат клієнтів на електроенергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні дахи, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для встановлення вдома або в офісі та отримувати додатковий дохід.

Як писало РБК-Україна, раніше в компанії назвали успішним перший рік роботи постачальників в нових умовах ринку електроенергії.