YASNO помог бюджетным организациям сэкономить на отоплении 4,7 млн грн

Поставщик электроэнергии YASNO профинансировал модернизацию систем отопления 27 учреждений бюджетной сферы, повысив их энергоэффективность в среднем на 40%. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает РБК-Украина.

Как отмечают в компании, выполненные мероприятия создали комфортную температуру в садиках, школах, больницах, поликлиниках. В отопительный сезон 2019-20 гг. они смогли сэкономить более 2,5 тыс. Гкал тепловой энергии и 20 тыс. м3 природного газа на сумму почти 4,7 млн грн.

Сообщается также, что в этом году отопительный сезон закончился на неделю раньше обычного. Это связано не только с теплой погодой. Процесс отключения теплоснабжения в школах и садиках ускорил карантин и необходимость экономии средств.

Системы отопления в 10 садиках и школах были модернизированы в 2018 году. В отопительном сезоне 2019-20 гг компания YASNO повысила энергоэффективность еще 17 зданий садиков, школ, больниц и поликлиник в Киеве и Запорожье, а также в Киевской (Бровары, Сквира) и в Донецкой областях (Бахмут, Покровск, Соледар). Работы были реализованы по заказу отделов образования городов, самих лечебных учреждений и объединений территориальных громад (ОТГ) в рамках энергосервисных контрактов. Специалисты YASNO провели аудит, рассчитали энергозатраты и экономию.

Тепломодернизация включала работы: от промывки системы отопления, утепления окон и фасадов, до частичной замены инженерных коммуникаций, установки датчиков температуры в помещениях здания, автоматизацию теплового пункта в зависимости от температуры внешней среды, времени суток и дней недели.

"Инвестируя средства, повышая энергоэффективность объектов, мы создаем возможность для бюджетных организаций экономить на энергоресурсах и платить за коммунальные услуги значительно меньше. Расчеты по проектам подтвердились, и плановая экономия тепла и средств обеспечена. Но главное, что теперь детям, пациентам, персоналу, посетителям в этих помещениях тепло: средняя температура зимой плюс 18-22 градусов. Всем, кто хочет уменьшить расходы и счета за коммунальные слуги, стоит уже сейчас обращаться за помощью к специалистам. Механизм энергосервиса заключается в том, что ЭСКО-компания вкладывает средства в энергоэффективные проекты клиентов и выполняет их "под ключ", гарантируя достижение определенного уровня экономии энергоресурсов. Если экономия достигнута, то в течение нескольких лет клиент оплачивает услугу энергосервиса из части сэкономленных средств", - отметил директор YASNO Efficiency Сергей Чулков.

Напомним, YASNO - поставщик электроэнергии, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание.

Для экономии расходов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.