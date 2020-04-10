YASNO допоміг бюджетним організаціям заощадити на опаленні 4,7 млн грн

Постачальник електроенергії YASNO профінансував модернізацію систем опалення 27 закладів бюджетної сфери, підвищивши їх енергоефективність в середньому на 40%. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає РБК-Україна.

Як відзначають в компанії, виконані заходи створили комфортну температуру в садках, школах, лікарнях, поліклініках. В опалювальний сезон 2019-20 рр. вони змогли заощадити понад 2,5 тис. Гкал теплової енергії та 20 тис. м3 природного газу на суму майже 4,7 млн ​​грн.

Повідомляється також, що в цьому році опалювальний сезон закінчився на тиждень раніше, ніж зазвичай. Це пов'язано не тільки з теплою погодою. Процес відключення теплопостачання в школах і садках прискорив карантин і необхідність економії коштів.

Системи опалення в 10 садках і школах були модернізовані у 2018 році. В опалювальному сезоні 2019-20 рр. компанія YASNO підвищила енергоефективність ще 17 будівель садочків, шкіл, лікарень та поліклінік у Києві та Запоріжжі, а також в Київській (Бровари, Сквира) та в Донецькій областях (Бахмут, Покровск, Соледар). Роботи були реалізовані на замовлення відділів освіти міст, самих лікувальних установ і об'єднань територіальних громад (ОТГ) в рамках енергосервісних контрактів. Фахівці YASNO провели аудит, розрахували енерговитрати та економію.

Тепломодернізація включала роботи: від промивання системи опалення, утеплення вікон і фасадів, до часткової заміни інженерних комунікацій, установки датчиків температури в приміщеннях будівлі, автоматизацію теплового пункту в залежності від температури зовнішнього середовища, часу доби та днів тижня.

"Інвестуючи кошти, підвищуючи енергоефективність об'єктів, ми створюємо можливість для бюджетних організацій економити на енергоресурсах і платити за комунальні послуги значно менше. Розрахунки по проектам підтвердилися, і планова економія тепла і коштів забезпечена. Але головне, що тепер дітям, пацієнтам, персоналу, відвідувачів в цих приміщеннях тепло: середня температура взимку плюс 18-22 градусів. Всім, хто хоче зменшити витрати і рахунки за комунальні слуги, варто вже зараз звертатися за допомогою до фахівців. Механізм енерго Ервіс полягає в тому, що ЕСКО-компанія вкладає кошти в енергоефективні проекти клієнтів і виконує їх "під ключ", гарантуючи досягнення певного рівня економії енергоресурсів. Якщо економія досягнута, то протягом декількох років клієнт оплачує послугу енергосервісу з частини зекономлених коштів ", - зазначив директор YASNO Efficiency Сергій Чулков.

Нагадаємо, YASNO - постачальник електроенергії, енергоефективних продуктів і рішень для електромобілів, який надає послуги 3,5 млн українських сімей і юридичних клієнтів в Києві, Дніпропетровській і Донецькій областях. YASNO прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня і розвиває онлайн-обслуговування.

Для економії витрат на електроенергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні панелі, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для установки будинку або в офісі і отримувати додатковий дохід.