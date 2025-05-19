"Ярс" і ядерні ілюзії: експерт пояснив, чому ці ракети радше страшилка Росії, ніж зброя
Ракета "Ярс" є балістичною міжконтинентальною ракетою, головне призначення якої - доставка ядерного заряду. Але росіяни її застосовують для залякування.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.
Як пояснив експерт, вона не є точною у націлюванні та наведенні, адже при ядерному ударі відхилення в 500 м чи до 1 км має значення, але дріб’язкове.
За його словами, в Росії таких ракет близько 140, проте ще не відомо, в якому вони стані.
"Те, що вони заявляють - це одне, а скільки з них готових до пуску, скільки є шахт, пускових установок і так далі - це інше. Зокрема і обладнання технічного, перш за все, для того, щоб привести в дію таку ракету. Бо навіть банальна заправка паливом - це надзвичайно складний і довгий процес такої ракети", - розповів Тимочко.
Він зауважив, що ці ракети дуже дорогі, собівартість однієї ракети - у межах від 50 млн доларів і далі. На думку експерта, замість запуску "Ярсів" Росії вигідніше використати інші ракети.
"Набагато рентабельніше для них випустити умовно 10 "Кинджалів" і запустити їх по Україні. А якщо "Іскандерів", то це, по-моєму, там десь буде 15-20 штук", - каже експерт.
Росія та ядерні погрози
Тимочко також зазначив, що ймовірність застосування ядерної зброї Кремлем низька: "Путін навряд чи погодиться, чи дозволить собі використати ядерну зброю проти України... Російські пропагандисти можуть белькотіти все, що хочуть, але є реальність".
Говорячи про оновлену версію ракети, фахівець нагадав, що оновленою версією "Ярсу" вважається "Орєшнік", який росіяни наприкінці минулого року запускали з Капустиного Яру.
"Ця ракета мала великий ефект візуальний та шумовий, але в кінцевому результаті як ракета без боєзаряду результату жодного не призвела", - каже експерт.
На його думку, Кремль використовує такі ракети для пропаганди та залякування: "Для того, щоб нагнітати ситуацію. Для того, щоб показувати росіянам "мощь русского оружия". Це більше інформаційна кампанія".
Попри все, експерт не виключає можливих пусків "Ярсів", однак сумнівається в їх військовій ефективності.
"Стратегічно, скажімо, якогось значення на навіть полі бою така ракета не буде мати... Зараз війська зосереджені, обладнання розосереджене. Та і Росія, як по суті, більше воює піхотою на мотоциклах, аніж на бронетранспортерах", - сказав він.
За його словами, такі ракети можуть бути застосовані проти цивільних, для руйнувань, інформаційного тиску, демонстрації "величі" перед росіянами та залякування Європи:
"А що говорити про європейців? Коли їм розказують про страшні ракети і вони надивилися фільмів про апокаліпсиси, то звичайно, що на них це впливатиме і дуже серйозно. Тому насправді оці ракети - це більше інформаційні кампанії", - підкреслив Тимочко.
Загроза запуску "Ярсу"
Наприкінці березня стало відомо, що ворог готує військові навчання із застосуванням ракет із ядерними боєголовками, під час яких будуть задіяні міжконтинентальні балістичні ракети "Ярс".
Вчора, 18 травня, ГУР повідомило, що Росія планує зробити "навчально-бойовий" запуск ракети РС-24.
Сьогодні ж ми писали про те, що Російська Федерація не змогла здійснити запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс".
Детальніше про характеристики читайте в матеріалі РБК-Україна "Дальність до 12 тисяч км. Чим небезпечна ракета РС-24 "Ярс" з ядерного арсеналу Путіна".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.