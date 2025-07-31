ua en ru
Чт, 31 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Війна в Україні Економіка У світі Надзвичайні події
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Як раніше не буде": РБК-Україна дізналося, які наслідки чекати від Європи за скандал з НАБУ

Україна, Четвер 31 липня 2025 09:52
UA EN RU
"Як раніше не буде": РБК-Україна дізналося, які наслідки чекати від Європи за скандал з НАБУ Фото: протест молодів в Києві проти рішення скасувати незалежність НАБУ та САП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Скандал зі спробою скасувати незалежність антикорупційних органів змінив ставлення Європи до української влади. Відносини точно не будуть такими, як раніше.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському".

Як зазначається в публікації, всі три з половиною роки великої війни Євросоюз, по суті, дотримувався негласного мораторію на критику України. З низки причин - не давати зайвих козирів антиукраїнським силам у себе вдома, не підривати західну єдність у підтримці України, ставити пріоритетом перемогу у війні тощо.

Причому, як розповідали РБК-Україна співрозмовники і в Києві, і в Брюсселі, цей мораторій стосувався, зокрема, критики і за закритими дверима.

"Захід і так довго закривав очі на проблеми з реформами, тож воно і так би все прорвало. Після цієї історії, звичайно, все прискориться", - коментує один зі співрозмовників РБК-Україна майбутні відносини з Європою.

Вони точно не будуть такими, як раніше - з цим погоджується більшість співрозмовників і у владі, і серед європейських дипломатів.

Що зміниться

Зокрема, варто чекати менше гнучкості з боку Європи під час обговорення різних "бенчмарків", які Україні треба виконати для отримання чергового траншу фінансування. Процес українських реформ моніторитимуть набагато пильніше. "Усі розуміють, що тепер європейці з нас не злізуть", - каже співрозмовник у владі.

Утім, у разі успіху сьогоднішнього голосування, очевидно, вдасться уникнути безпосередніх жорстких наслідків - припинення грошової допомоги. Зокрема, процес отримання наступної частини фінансування за рахунок заморожених російських активів має розпочатися в перших числах серпня - і якщо 31 липня історію з НАБУ/САП вдасться більш-менш нормалізувати, то все так і буде.

Фінансова допомога

Що ж стосується резонансної історії з недоотриманням 1,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility, то, як каже поінформоване джерело РБК-Україна, ця програма завжди працювала за таким принципом - який відсоток цільових показників Україна виконала, такий відсоток від запланованої суми і отримала.

Інша справа, пояснює співрозмовник, що до останнього скандалу була домовленість про те, що Європа дасть Україні час до вересня, не оприлюднюючи свій висновок про те, що виконано, а що ні. Тепер же домовленість було розірвано зі зрозумілих причин.

Але й недоотримані гроші за Ukraine Facility можна буде отримати вже цього року, для цього треба буде прискоритися з різними реформами в найрізноманітніших сферах.

"Попереду дуже багато всього, і мова не тільки про БЕБ (за інформацією РБК-Україна, на розв'язання цієї проблеми Києву можуть дати час до вересня, - ред.), треба буде скасовувати "правки Лозового", купу всього", - розповідає один із лідерів СН. І за більшістю завдань не обійтися без нормально функціонуючої Ради.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня увалила закон про скасування незалежності НАБУ та САП. Закон у той же день підписав президент Володимир Зеленський.

Скасування викликало протести в Києві та заяви від західних партнерів. За кілька днів Зеленський заявив, що почув людей, та подав проєкт з нормами про незалежність антикорупційних органів. Його розглядатимуть сьогодні, 31 липня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський НАБУ САП
Новини
Ракетний удар по будинку у Києві: зруйновано під'їзд, під завалами люди - репортаж РБК-Україна
Ракетний удар по будинку у Києві: зруйновано під'їзд, під завалами люди - репортаж РБК-Україна
Аналітика
Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині