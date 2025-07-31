"Як раніше не буде": РБК-Україна дізналося, які наслідки чекати від Європи за скандал з НАБУ

Скандал зі спробою скасувати незалежність антикорупційних органів змінив ставлення Європи до української влади. Відносини точно не будуть такими, як раніше.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському ".

Як зазначається в публікації, всі три з половиною роки великої війни Євросоюз, по суті, дотримувався негласного мораторію на критику України. З низки причин - не давати зайвих козирів антиукраїнським силам у себе вдома, не підривати західну єдність у підтримці України, ставити пріоритетом перемогу у війні тощо.

Причому, як розповідали РБК-Україна співрозмовники і в Києві, і в Брюсселі, цей мораторій стосувався, зокрема, критики і за закритими дверима.

"Захід і так довго закривав очі на проблеми з реформами, тож воно і так би все прорвало. Після цієї історії, звичайно, все прискориться", - коментує один зі співрозмовників РБК-Україна майбутні відносини з Європою.

Вони точно не будуть такими, як раніше - з цим погоджується більшість співрозмовників і у владі, і серед європейських дипломатів.

Що зміниться

Зокрема, варто чекати менше гнучкості з боку Європи під час обговорення різних "бенчмарків", які Україні треба виконати для отримання чергового траншу фінансування. Процес українських реформ моніторитимуть набагато пильніше. "Усі розуміють, що тепер європейці з нас не злізуть", - каже співрозмовник у владі.

Утім, у разі успіху сьогоднішнього голосування, очевидно, вдасться уникнути безпосередніх жорстких наслідків - припинення грошової допомоги. Зокрема, процес отримання наступної частини фінансування за рахунок заморожених російських активів має розпочатися в перших числах серпня - і якщо 31 липня історію з НАБУ/САП вдасться більш-менш нормалізувати, то все так і буде.

Фінансова допомога

Що ж стосується резонансної історії з недоотриманням 1,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility, то, як каже поінформоване джерело РБК-Україна, ця програма завжди працювала за таким принципом - який відсоток цільових показників Україна виконала, такий відсоток від запланованої суми і отримала.

Інша справа, пояснює співрозмовник, що до останнього скандалу була домовленість про те, що Європа дасть Україні час до вересня, не оприлюднюючи свій висновок про те, що виконано, а що ні. Тепер же домовленість було розірвано зі зрозумілих причин.

Але й недоотримані гроші за Ukraine Facility можна буде отримати вже цього року, для цього треба буде прискоритися з різними реформами в найрізноманітніших сферах.

"Попереду дуже багато всього, і мова не тільки про БЕБ (за інформацією РБК-Україна, на розв'язання цієї проблеми Києву можуть дати час до вересня, - ред.), треба буде скасовувати "правки Лозового", купу всього", - розповідає один із лідерів СН. І за більшістю завдань не обійтися без нормально функціонуючої Ради.