"Як пройшла ніч, Нью-Йорку?": Кислиця нагадав США, що війна в Україні триває

На тлі затягування Конгресом ухвалення додаткової допомоги Києву, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця нагадав США, що Росія продовжує атакувати мирне населення нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Сергія Кислиці.

"Доброго ранку п'ятниці, Нью-Йорку! Як пройшла ніч? Перевіряєте небо та прогноз погоди? Не хвилюйтеся, сьогодні мінлива хмарність, але без опадів. Як щодо "опадів" над Києвом та Україною 29 березня?" - написав Кислиця, коментуючи нічну атаку РФ.

Він нагадав, що Росія "продовжує обстрілювати українців смертоносною зброєю".

"Протиповітряна оборона перехопила 84 із 99 цілей в українському небі: 58 "Шахедів" і 26 ракет. Більшість з них були спрямовані на енергетичну інфраструктуру України, - зазначив постійний представник України в ООН.

Питання допомоги Україні від США

Конгрес США вже кілька місяців не може надати нового фінансування допомоги Україні.

Законопроект про 60 млрд доларів на військову та фінансову допомогу Україні нещодавно пройшов Сенат. Але його відмовляється розглядати Палата представників.

Спікер Палати Майк Джонсон обіцяв, що питання допомоги Україні в Конгресі візьмуться одразу після голосування за бюджет.

Нещодавно республіканці Конгресу запропонували свій варіант підтримки України. Вони хочуть виділяти гроші у кредит.

Детальніше про те, чи є воєнний "план Б" та чи зможуть ЗСУ втримати оборону без підтримки Америки, - у матеріалі РБК-Україна.