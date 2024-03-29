"Как прошла ночь, Нью-Йорк?": Кислица напомнил США, что война в Украине продолжается
На фоне затягивания Конгрессом принятия дополнительной помощи Киеву, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица напомнил США, что Россия продолжает атаковать мирное население нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Сергея Кислицы.
"Доброе утро пятницы, Нью-Йорк! Как прошла ночь? Проверяете небо и прогноз погоды? Не волнуйтесь, сегодня переменная облачность, но без осадков. Как насчет "опадов" над Киевом и Украиной 29 марта?" - написал Кислица, комментируя ночную атаку РФ.
Он напомнил, что Россия "продолжает обстреливать украинцев смертоносным оружием".
"Противовоздушная оборона перехватила 84 из 99 целей в украинском небе: 58 "Шахедов" и 26 ракет. Большинство из них были направлены на энергетическую инфраструктуру Украины", - отметил постоянный представитель Украины в ООН.
Вопрос помощи Украине от США
Конгресс США уже несколько месяцев не может предоставить новое финансирование помощи Украине.
Законопроект о 60 млрд долларов на военную и финансовую помощь Украине недавно прошел Сенат. Но его отказывается рассматривать Палата представителей.
Спикер Палаты Майк Джонсон обещал, что вопросы помощи Украине в Конгрессе займутся сразу после голосования за бюджет.
Недавно республиканцы Конгресса представили свой вариант поддержки Украины. Они желают выделять средства в кредит.
Детальнее о том, есть ли военный "план Б" и смогут ли ВСУ удержать оборону без поддержки Америки, - в материале РБК-Украина.
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