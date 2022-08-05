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"Ядерный щит". В СНБО объяснили, зачем россияне удерживают Запорожскую АЭС

Фото:"ядерный щит". В СНБО объяснили, зачем россияне удерживают Запорожскую АЭС (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные используют территорию Запорожской АЭС для размещения тяжелого вооружения. В СНБО объяснили, почему оккупанты так держатся за эту станцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Центра противодействия дезинформации при СНБО.

За последнее время российская армия проводит обстрелы Никополя именно с территории Запорожской АЭС. В СНБО объясняют, что таким образом оккупанты ограждают себя от ответа со стороны ВСУ, поскольку в таком случае существует вероятность попасть в ядерный реактор.

"Российские военные держат за станцию для усиления страха в европейских странах. Искусственное создание условий ядерной катастрофы может уменьшить желание западных партнеров Украины предоставлять оружие для контрнаступления", - заявили эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Напомним, что ранее из-за регулярных обстрелов россиянами ЗАЭС, украинский МИД обратился к миру. Дипломаты заявили, что такие действия равносильны применению атомной бомбы.

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