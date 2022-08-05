"Ядерный щит". В СНБО объяснили, зачем россияне удерживают Запорожскую АЭС

За последнее время российская армия проводит обстрелы Никополя именно с территории Запорожской АЭС. В СНБО объясняют, что таким образом оккупанты ограждают себя от ответа со стороны ВСУ, поскольку в таком случае существует вероятность попасть в ядерный реактор.

"Российские военные держат за станцию для усиления страха в европейских странах. Искусственное создание условий ядерной катастрофы может уменьшить желание западных партнеров Украины предоставлять оружие для контрнаступления", - заявили эксперты американского Института изучения войны (ISW).