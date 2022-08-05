"Ядерний щит". В РНБО пояснили, навіщо росіяни утримують Запорізьку АЕС

За останній час російська армія проводить обстріли Нікополя саме з території Запорізької АЕС. В РНБО пояснюють, що таким чином окупанти убезпечують себе від відповіді з боку ЗСУ, оскільки в такому випадку існує ймовірність влучити у ядерний реактор.

"Російські військові тримають за станцію для посилення страху у європейських країнах. Штучне створення умов ядерної катастрофи може зменшити бажання західних партнерів України надавати зброю для контрнаступу", - заявили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).