"Ядерный щит". В СНБО объяснили, зачем россияне удерживают Запорожскую АЭС
Российские военные используют территорию Запорожской АЭС для размещения тяжелого вооружения. В СНБО объяснили, почему оккупанты так держатся за эту станцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Центра противодействия дезинформации при СНБО.
За последнее время российская армия проводит обстрелы Никополя именно с территории Запорожской АЭС. В СНБО объясняют, что таким образом оккупанты ограждают себя от ответа со стороны ВСУ, поскольку в таком случае существует вероятность попасть в ядерный реактор.
"Российские военные держат за станцию для усиления страха в европейских странах. Искусственное создание условий ядерной катастрофы может уменьшить желание западных партнеров Украины предоставлять оружие для контрнаступления", - заявили эксперты американского Института изучения войны (ISW).
Напомним, что ранее из-за регулярных обстрелов россиянами ЗАЭС, украинский МИД обратился к миру. Дипломаты заявили, что такие действия равносильны применению атомной бомбы.
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