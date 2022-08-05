ua ru
Пт, 05 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Ядерный щит". В СНБО объяснили, зачем россияне удерживают Запорожскую АЭС

Новина українською →
Пятница 05 августа 2022 22:25
"Ядерный щит". В СНБО объяснили, зачем россияне удерживают Запорожскую АЭС Фото:"ядерный щит". В СНБО объяснили, зачем россияне удерживают Запорожскую АЭС (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные используют территорию Запорожской АЭС для размещения тяжелого вооружения. В СНБО объяснили, почему оккупанты так держатся за эту станцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Центра противодействия дезинформации при СНБО.

За последнее время российская армия проводит обстрелы Никополя именно с территории Запорожской АЭС. В СНБО объясняют, что таким образом оккупанты ограждают себя от ответа со стороны ВСУ, поскольку в таком случае существует вероятность попасть в ядерный реактор.

"Российские военные держат за станцию для усиления страха в европейских странах. Искусственное создание условий ядерной катастрофы может уменьшить желание западных партнеров Украины предоставлять оружие для контрнаступления", - заявили эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Напомним, что ранее из-за регулярных обстрелов россиянами ЗАЭС, украинский МИД обратился к миру. Дипломаты заявили, что такие действия равносильны применению атомной бомбы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Война в Украине
NEWS
ВСУ отбили атаку на Лозовое, а оккупанты пытаются захватить Соледар, - Генштаб
ВСУ отбили атаку на Лозовое, а оккупанты пытаются захватить Соледар, - Генштаб
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз