"Ядерний щит". В РНБО пояснили, навіщо росіяни утримують Запорізьку АЕС
Російські військові використовують територію Запорізької АЕС для розміщення важкого озброєння. В РНБО пояснили, чому окупанти так тримаються за цю станцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Центра протидії дезінформації при РНБО.
За останній час російська армія проводить обстріли Нікополя саме з території Запорізької АЕС. В РНБО пояснюють, що таким чином окупанти убезпечують себе від відповіді з боку ЗСУ, оскільки в такому випадку існує ймовірність влучити у ядерний реактор.
"Російські військові тримають за станцію для посилення страху у європейських країнах. Штучне створення умов ядерної катастрофи може зменшити бажання західних партнерів України надавати зброю для контрнаступу", - заявили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).
Нагадаємо, що раніше через регулярні обстріли росіянами ЗАЕС, українське МЗС звернулось до світу. Дипломати заявили, що такі дії рівносильні застосуванню атомної бомби.
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