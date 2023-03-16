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"Я б знав про це". Міністр оборони Італії не вірить, що Медведєв замовив його вбивство

Новость на русском →
Четвер 16 березня 2023 16:45
"Я б знав про це". Міністр оборони Італії не вірить, що Медведєв замовив його вбивство Фото: міністр оборони Італії Гвідо Крозетто (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто не вірить у те, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв замовив бойовикам ПВК "Вагнера" його вбивство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter італійського міністра.

"Хочу ще раз повторити, щоб не підживлювати ще один корисний привід для конфронтації: я не відчуваю загрози й впевнений, що за мою голову немає нагороди чи чогось іще. Якби були реальні ризики або загрози такого масштабу, я обов'язково був би проінформований про них, а цього ніколи не було", - написав Крозетто.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Росія запропонувала ПВК "Вагнера" нагороду в розмірі 15 млн доларів за усунення міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. За погрозами міністру стоїть колишній президент Росії Дмитро Медведєв.

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Дмитро Медведєв Італія ПВК Вагнера
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