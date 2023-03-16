"Я б знав про це". Міністр оборони Італії не вірить, що Медведєв замовив його вбивство

"Хочу ще раз повторити, щоб не підживлювати ще один корисний привід для конфронтації: я не відчуваю загрози й впевнений, що за мою голову немає нагороди чи чогось іще. Якби були реальні ризики або загрози такого масштабу, я обов'язково був би проінформований про них, а цього ніколи не було", - написав Крозетто.