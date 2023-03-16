"Я бы знал об этом". Министр обороны Италии не верит, что Медведев заказал его убийство
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто не верит в то, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заказал боевикам ЧВК "Вагнера" его убийство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter итальянского министра.
"Хочу еще раз повторить, чтобы не подпитывать еще один полезный повод для конфронтации: я не чувствую угрозы и уверен, что за мою голову нет награды или чего-то еще. Если бы были реальные риски или угрозы такого масштаба, я обязательно был бы проинформирован о них, а этого никогда не было", - написал Крозетто.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия предложила ЧВК "Вагнера" награду в размере 15 млн долларов за устранение министра обороны Италии Гвидо Крозетто. За угрозами министру стоит бывший президент России Дмитрий Медведев.
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