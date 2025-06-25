"Я йому не довіряю". Генсек НАТО розповів, як Путін йому брехав

"Я не змінив своєї думки про Володимира Путіна. Я не довіряю цій людині", - наголосив Рютте.

Він нагадав, що багато спілкувався з Путіним після авіакатастрофи рейсу MH17, коли в липні 2014 року пасажирський літак збили з російського ЗРК "Бук" над тимчасово окупованою частиною Донецької області. На той час Рютте обіймав посаду прем'єра Нідерландів.

"Путін говорив мені, що його військ не було на Донбасі, що він не має жодного стосунку до України, і так далі, і так далі. Усе це було брехнею", - наголосив Рютте.

За його словами, Путін хотів розділити Захід, але тепер Фінляндія і Швеція вступили в НАТО. Також країни Альянсу затвердили цільовий показник оборонних витрат у 5% ВВП.

"Так що він не може бути дуже задоволений, і він не повинен бути дуже задоволений", - додав Рютте.