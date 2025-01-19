"Я вже все повигравав". Екс-зірка "Динамо" вирішив повісити бутси на цвях

У 2024 році Гармаш перебував на контракті у харківському "Металісті 1925", що грає в Першій лізі. Однак на початку 2025-го клуб достроково розірвав з ним угоду. Після цього футболіст ухвалив непросте рішення.

"Я не шукаю нові варіанти. Якщо захочу десь пограти, то лише у своє задоволення. Не на професійному рівні. Я вже все повигравав. У всіх закінчуються кар'єри в профі – раніше, чи пізніше", – розповів футболіст.

Хто такий Денис Гармаш

Гармаш відомий передусім виступами в складі київського "Динамо", кольори якого він захищав з 2007 до 2023 року. За цей час футболіст провів у складі "біло-синіх" 361 матч у всіх турнірах, забив 54 м'ячі та зробив 45 асистів. Під прапором "Динамо" він тричі ставав чемпіоном України, стільки ж разів перемагав у національному Кубку і чотири – в Суперкубку.

Як футболіст столичного клубу провів 31 матч за національну збірну України (забив 2 голи). Брав участь в двох чемпіонатах Європи – 2012 та 2016 років. Також він є чемпіоном юнацької першості континенту-2009 в складі збірної України U-19.

Перебуваючи на контракті з "Динамо", у 2020-му пограв на правах оренди за турецький "Різеспор" (16 матчів, 3 голи). Потім перебрався до хорватського "Осієка", де за півроку лише чотири рази виходив на поле.

Не склалося у футболіста й з "Металістом 1925". За рік він провів у складі харків'ян лише 15 матчів (2 голи). А у поточному сезоні взяв участь тільки в двох зустрічах. Востаннє з'являвся на полі в офіційному матчі 17 серпня 2024 року.