"Я з Україною". Трамп зробив заяву про подальшу підтримку

Журналісти запитали у Трампа, чи буде він продовжувати підтримку України.

"Так, я з Україною. Ми щойно підписали велику угоду щодо рідкісноземельних металів з Україною. І ми цього хочемо. Знаєте, я за припинення вбивств. Ось чого я дійсно хочу", - відповів він.

Трамп додав, що війна РФ проти України ніколи не повинна була початися.

Також американський лідер знову нафантазував, що США нібито витратили 350 млрд доларів, а Європа - понад 100 млрд доларів на допомогу Україні. Але "справа навіть не в грошах".

"Гроші - це невелика частина, але не головне. Головне - це смерть, знищення. Ви втратили цілу культуру", - додав він.

За словами Трампа, в Україні були "найкрасивіші у світі башточки". І тепер вони "всі рознесені на шматки". Ймовірно, він мав на увазі куполи українських храмів.

"Вони позбавили країну її культури. Вони позбавили країну її спадщини. Це жахливо. Але найголовніше, знову ж таки, це смерть. Понад п'ять тисяч людей на тиждень", - заявив президент.