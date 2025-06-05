"Я з Україною". Трамп зробив заяву про подальшу підтримку

Президент США Дональд Трамп хоче й надалі підтримувати Україну. Але його головною метою є припинення кровопролиття.
Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Білому домі.
Журналісти запитали у Трампа, чи буде він продовжувати підтримку України.
"Так, я з Україною. Ми щойно підписали велику угоду щодо рідкісноземельних металів з Україною. І ми цього хочемо. Знаєте, я за припинення вбивств. Ось чого я дійсно хочу", - відповів він.
Трамп додав, що війна РФ проти України ніколи не повинна була початися.
Також американський лідер знову нафантазував, що США нібито витратили 350 млрд доларів, а Європа - понад 100 млрд доларів на допомогу Україні. Але "справа навіть не в грошах".
"Гроші - це невелика частина, але не головне. Головне - це смерть, знищення. Ви втратили цілу культуру", - додав він.
За словами Трампа, в Україні були "найкрасивіші у світі башточки". І тепер вони "всі рознесені на шматки". Ймовірно, він мав на увазі куполи українських храмів.
"Вони позбавили країну її культури. Вони позбавили країну її спадщини. Це жахливо. Але найголовніше, знову ж таки, це смерть. Понад п'ять тисяч людей на тиждень", - заявив президент.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після приходу до влади намагається "тримати баланс" між Україною та Росією.
Зокрема, він уже чинив тиск на Україну, коли призупинив постачання військової допомоги, а також обмін розвідданими. Примітно, що цю допомогу пообіцяла ще адміністрація Джо Байдена - Трамп нові поставки не оголошував.
При цьому Росії американський лідер поки що тільки погрожує жорсткими санкціями. До Конгресу вже внесли відповідний законопроєкт, але без "зеленого світла" від Трампа його поки що не розглядають.
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