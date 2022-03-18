"Я твердо верю в мир в Украине", - японская принцесса Айко

Единственная дочь императора Нарухито, принцесса Айко, на своей первой самостоятельной пресс-конференции заявила, что она убита горем из-за гибели многих людей в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

"Я очень расстроена гибелью многих драгоценных жизней на Украине", — сказала Айко, отвечая на вопрос о вторжении России. Айко сказала, что надеется на эффективный результат переговоров между сторонами конфликта. "Я твердо верю в мир", — добавила она.

Айко – единственный ребенок императора Нарухито и императрицы Масако. В настоящее время она изучает японскую литературу в Университете Гакусюин. По действующему законодательству Айко не имеет права взойти на трон.