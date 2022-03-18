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"Я твердо верю в мир в Украине", - японская принцесса Айко

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Пятница 18 марта 2022 03:15
"Я твердо верю в мир в Украине", - японская принцесса Айко Японская принцесса Айко (Фото: japantimes.com)
Автор: Константин Широкун

Единственная дочь императора Нарухито, принцесса Айко, на своей первой самостоятельной пресс-конференции заявила, что она убита горем из-за гибели многих людей в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

"Я очень расстроена гибелью многих драгоценных жизней на Украине", — сказала Айко, отвечая на вопрос о вторжении России. Айко сказала, что надеется на эффективный результат переговоров между сторонами конфликта. "Я твердо верю в мир", — добавила она.

Айко – единственный ребенок императора Нарухито и императрицы Масако. В настоящее время она изучает японскую литературу в Университете Гакусюин. По действующему законодательству Айко не имеет права взойти на трон.

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