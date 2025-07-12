"Я не Путін". Зеленський розповів, чому не хоче бути президентом десятки років

Президент України Володимир Зеленський не хоче займати свою посаду 30, чи 35 років, тому що в кінці свого шляху хоче зберегти повагу оточуючих та самоповагу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фільм BBC "Зеленський. Його історія".

"Я не Путін. Я не буду президентом 30 років чи скільки там, 35 років. Я не буду. Повірте мені. А це означає, що я маю пройти через цю роботу і зберегти повагу, власну самоповагу. Для мене це дуже важливо", - зазначив Зеленський. Президент України також підкреслив, що зберегти повагу дуже важливо для його родини та для його дітей. "І для мене важливо допомогти Україні зробити все можливе та якнайкраще", - додав глава держави.