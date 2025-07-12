"Я не Путін". Зеленський розповів, чому не хоче бути президентом десятки років
Президент України Володимир Зеленський не хоче займати свою посаду 30, чи 35 років, тому що в кінці свого шляху хоче зберегти повагу оточуючих та самоповагу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фільм BBC "Зеленський. Його історія".
"Я не Путін. Я не буду президентом 30 років чи скільки там, 35 років. Я не буду. Повірте мені. А це означає, що я маю пройти через цю роботу і зберегти повагу, власну самоповагу. Для мене це дуже важливо", - зазначив Зеленський.
Президент України також підкреслив, що зберегти повагу дуже важливо для його родини та для його дітей.
"І для мене важливо допомогти Україні зробити все можливе та якнайкраще", - додав глава держави.
Коли в України можуть відбутись вибори
За законодавством, президентські та парламентські вибори в Україні можуть відбутись лише після закінчення воєнного стану.
Нагадаємо, у червні спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив в інтерв'ю РБК-Україна, що Україна готується до виборів після завершення воєнного стану.
Він ще тоді уточнив, що це будуть не звичайні, а унікальні вибори, які потребуватимуть окремого закону.
Пізніше також повідомлялось, що Верховна Рада працює над створенням спеціального законопроєкту для проведення виборів після війни.
"Ми готуємо різні базові сценарії для того, щоб люди могли реалізувати своє фундаментальне конституційне право на вибір. І це повинно бути в Україні. І мені здається, що нам вдасться знайти цей правильний законодавчий компроміс", - додав Стефанчук.
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