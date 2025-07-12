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"Я не Путин". Зеленский рассказал, почему не хочет быть президентом десятки лет

Суббота 12 июля 2025 14:55
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"Я не Путин". Зеленский рассказал, почему не хочет быть президентом десятки лет Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет занимать свою должность 30 или 35 лет, потому что в конце своего пути хочет сохранить уважение окружающих и самоуважение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фильм BBC"Зеленский. Его история".

"Я не Путин. Я не буду президентом 30 лет или сколько там, 35 лет. Я не буду. Поверьте мне. А это значит, что я должен пройти через эту работу и сохранить уважение, собственное самоуважение. Для меня это очень важно", - отметил Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что сохранить уважение очень важно для его семьи и для его детей.

"И для меня важно помочь Украине сделать все возможное и как можно лучше", - добавил глава государства.

Когда в Украине могут состояться выборы

По законодательству, президентские и парламентские выборы в Украине могут состояться только после окончания военного положения.

Напомним, в июне спикер парламента Руслан Стефанчук заявил в интервью РБК-Украина, что Украина готовится к выборам после завершения военного положения.

Он еще тогда уточнил, что это будут не обычные, а уникальные выборы, которые потребуют отдельного закона.

Позже также сообщалось, что Верховная Рада работает над созданием специального законопроекта для проведения выборов после войны.

"Мы готовим различные базовые сценарии для того, чтобы люди могли реализовать свое фундаментальное конституционное право на выбор. И это должно быть в Украине. И мне кажется, что нам удастся найти этот правильный законодательный компромисс", - добавил Стефанчук.

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