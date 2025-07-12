"Я не Путин". Зеленский рассказал, почему не хочет быть президентом десятки лет

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет занимать свою должность 30 или 35 лет, потому что в конце своего пути хочет сохранить уважение окружающих и самоуважение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фильм BBC"Зеленский. Его история".

"Я не Путин. Я не буду президентом 30 лет или сколько там, 35 лет. Я не буду. Поверьте мне. А это значит, что я должен пройти через эту работу и сохранить уважение, собственное самоуважение. Для меня это очень важно", - отметил Зеленский. Президент Украины также подчеркнул, что сохранить уважение очень важно для его семьи и для его детей. "И для меня важно помочь Украине сделать все возможное и как можно лучше", - добавил глава государства.