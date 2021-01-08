"Я не пойду": Трампа не будет на инаугурации Байдена

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена, который победил на президентских выборах. Трамп отказался идти на церемонию инаугурации.

Об этом 45-й президент США написал на странице в Twitter.

Трамп не объяснил, почему он не хочет присутствовать на инаугурации Байдена, которая состоится уже 20 января.

"Всем, кто спрашивал, я не собираюсь идти на инаугурацию 20 января", - заявил он.

Напомним, 7 января американский Конгресс утвердил победу бывшего вице-президента США Джо Байдена на президентских выборах, состоявшихся 3 ноября 2020 года. Байден набрал почти 81,3 млн голосов американцев против 74,2 млн у Трампа.

Как писало РБК-Украина, Трамп, который долгое время отрицал преимущество Байдена и утверждал, что выборы были сфальсифицированы, публично признал победу своего конкурента. Это стало первым публичным признанием победы Байдена со стороны Трампа.

Кроме того, Трамп пообещал мирно передать власть своему преемнику. В то же время свой президентский срок Трамп назвал "величайшим в истории".