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"Я не пойду": Трампа не будет на инаугурации Байдена

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена, который победил на президентских выборах. Трамп отказался идти на церемонию инаугурации.

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Об этом 45-й президент США написал на странице в Twitter.

Трамп не объяснил, почему он не хочет присутствовать на инаугурации Байдена, которая состоится уже 20 января.

"Всем, кто спрашивал, я не собираюсь идти на инаугурацию 20 января", - заявил он.

Напомним, 7 января американский Конгресс утвердил победу бывшего вице-президента США Джо Байдена на президентских выборах, состоявшихся 3 ноября 2020 года. Байден набрал почти 81,3 млн голосов американцев против 74,2 млн у Трампа.

Как писало РБК-Украина, Трамп, который долгое время отрицал преимущество Байдена и утверждал, что выборы были сфальсифицированы, публично признал победу своего конкурента. Это стало первым публичным признанием победы Байдена со стороны Трампа.

Кроме того, Трамп пообещал мирно передать власть своему преемнику. В то же время свой президентский срок Трамп назвал "величайшим в истории".

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