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"Я не піду": Трампа не буде на інавгурації Байдена

Автор: Дмитро Левицький

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не буде присутнім на інавгурації Джо Байдена, який переміг на президентських виборах. Трамп відмовився йти на церемонію інавгурації.

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Про це 45-й президент США написав на сторінці у Twitter.

Трамп не пояснив, чому він не хоче бути присутнім на інавгурації Байдена, яка відбудеться вже 20 січня.

"Усім, хто запитував, я не збираюся йти на інавгурацію 20 січня", - заявив він.

Нагадаємо, 7 січня американський Конгрес затвердив перемогу колишнього віце-президента США Джо Байдена на президентських виборах, які відбулися 3 листопада 2020 року. Байден набрав майже 81,3 млн голосів американців проти 74,2 млн у Трампа.

Як писало РБК-Україна, Трамп, який довгий час заперечував перевагу Байдена та стверджував, що вибори було сфальсифіковано, публічно визнав перемогу свого конкурента. Це стало першим публічним визнанням перемоги Байдена з боку Трампа.

Крім того, Трамп пообіцяв мирно передати владу своєму наступнику. Водночас свій президентський термін Трамп назвав "найвидатнішим в історії".

Прогноз погоди
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