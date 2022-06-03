"Я магнитиков набрал". Российские оккупанты воруют из украинских домов даже сувениры

В телефонном разговоре с братом оккупант признался, что его поразило, как часто украинцы путешествуют. Поэтому он решил украсть сувениры из-за границы.

"Я набрал магнитики. Мы когда-то в доме поселились, они, е*ать, такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. До*уя, короче, где были. Они им не нужны, не понадобились, по ходу, вот я их себе взял", - сказал оккупант.

Мародер добавил, что его "товарищи" выносят из домов украинцев все, в частности, пилы и строительные инструменты.

Сам российский солдат жалеет, что его награбленное "добро" сгорело. Он успел набрать косметические средства и кофемашины, чтобы переправить домой и продать.