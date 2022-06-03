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"Я магнітиків набрав". Російські окупанти крадуть з українських будинків навіть сувеніри

Фото: окупанти крадуть з будинків українців магніти (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові продовжують грабувати українські помешкання. В одній з перехоплених розмов окупант розповів, що набрав магнітів з холодильників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

У телефонній розмові з братом окупант зізнався, що його вразило, як часто українці подорожують. Тому він вирішив вкрасти сувеніри з-за кордону.

"Я набрав магнітики. Ми колись у будинку оселилися, вони, є*ать, такі мандрівники: вони були в Китаї, в Італії, у Парижі. До*уя, коротше, де були. Вони їм не потрібні, не знадобились, по ходу, ось я їх собі взяв", - сказав окупант.

Мародер додав, що його "товариші" виносять з будинків українців все, зокрема, пилки і будівельні інструменти.

Сам російський солдат шкодує, що його награбоване "добро" згоріло. Він встиг набрати косметичні засоби та кавомашини, щоб переправити додому та продати.

Нагадаємо, що у Херсонській області окупанти їдять домашніх тварин через відсутність продовольства.

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