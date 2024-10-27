"Я готова чекати від Путіна всього". Глава МЗС Фінляндії висловилася про підтримку України
У МЗС Фінляндії закликали більше допомагати Україні у війні. У міністерстві вважають, що глава Кремля Володимир Путін розуміє лише мову сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен.
"Я готова чекати від Путіна всього. Нам час подорослішати. Путін - диктатор, який розуміє лише силу", - сказала вона.
За словами Валтонен, основний наголос на даний момент Кремль робить на поширення дезінформації для зниження рівня підтримки України.
"Ніхто не бажає світу більше, ніж Україна. Але якщо хтось думає, що можна зупинити війну, припинивши постачання зброї, я можу сказати лише одне: це не призведе до закінчення війни, це приведе до кінця України", - уточнила вона.
На думку міністра, на даний момент головними мішенями для РФ у рамках гібридної війни із Заходом є Німеччина та Франція.
Крім того, як вважає глава МЗС Фінляндії, у майбутньому країнам ЄС потрібно буде витрачати на оборону більше, ніж членам НАТО з метою два відсотки від ВВП.
Відносини Фінляндії та РФ
Ще в червні повідомлялося, що Фінляндія вирішила заморозити відносини з РФ, поки триває війна в Україні.
Зокрема, у новій доповіді про зовнішню політику йшлося, що не можна виключати загрозу розширення військових дій Росії за межі України. Фінляндія та ЄС мають бути готовими до цього.
Виходячи з цього, нещодавно Фінляндія остаточно закрила тимчасові пункти пропуску "Інарі" та "Парікалла" на кордоні з Росією. Вони не працювали з 2022 року.
У свою чергу, як повідомляло видання Reuters, Росія посилює ворожу активність у Фінляндії. Так, РФ проводить широкомасштабні операції впливу проти Фінляндії та інших країн Європи.
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