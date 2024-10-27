"Я готова чекати від Путіна всього". Глава МЗС Фінляндії висловилася про підтримку України

У МЗС Фінляндії закликали більше допомагати Україні у війні. У міністерстві вважають, що глава Кремля Володимир Путін розуміє лише мову сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен.

"Я готова чекати від Путіна всього. Нам час подорослішати. Путін - диктатор, який розуміє лише силу", - сказала вона.

За словами Валтонен, основний наголос на даний момент Кремль робить на поширення дезінформації для зниження рівня підтримки України.

"Ніхто не бажає світу більше, ніж Україна. Але якщо хтось думає, що можна зупинити війну, припинивши постачання зброї, я можу сказати лише одне: це не призведе до закінчення війни, це приведе до кінця України", - уточнила вона.

На думку міністра, на даний момент головними мішенями для РФ у рамках гібридної війни із Заходом є Німеччина та Франція.

Крім того, як вважає глава МЗС Фінляндії, у майбутньому країнам ЄС потрібно буде витрачати на оборону більше, ніж членам НАТО з метою два відсотки від ВВП.