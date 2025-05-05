"Я був першим". Трамп зробив гучну заяву про підрив "Північних потоків"

Президент США Дональд Трамп вважає, що багато хто знає винуватця підриву "Північних потоків". Але він завадив проекту першим.
Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.
Один із журналістів поцікавився у Трампа, чи проведе він офіційне розслідування підриву "Північних потоків".
У відповідь президент запевнив, що якби він "запитав певних людей", то дізнався б винуватця, не витрачаючи купу грошей на розслідування.
"Думаю, багато хто вже знає, хто це зробив. Але взагалі-то, це я першим "підірвав" проєкт, тому що не дозволив його побудувати. А коли Байден (експрезидент США Джо Байден - ред.) прийшов, він дав добро на будівництво. Це дуже цікаво", - додав Трамп.
Нагадаємо, у вересні 2022 року газопроводи "Північний потік" було підірвано. Однією з основних версій залишається саботаж з боку Росії.
Розслідування проводилося кількома країнами, проте встановити, хто саме стоїть за вибухами, так і не вдалося.
У ЗМІ також з'явилася версія про те, що за кілька днів до інциденту в районі проходження газопроводу перебувало судно "Андромеда", орендоване польською компанією. Власниками цієї компанії є два громадянина України.
За непідтвердженими даними, в операції могли брати участь шестеро осіб. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.
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