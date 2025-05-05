"Я був першим". Трамп зробив гучну заяву про підрив "Північних потоків"

Підрив "Північних потоків"

Нагадаємо, у вересні 2022 року газопроводи "Північний потік" було підірвано. Однією з основних версій залишається саботаж з боку Росії.

Розслідування проводилося кількома країнами, проте встановити, хто саме стоїть за вибухами, так і не вдалося.

У ЗМІ також з'явилася версія про те, що за кілька днів до інциденту в районі проходження газопроводу перебувало судно "Андромеда", орендоване польською компанією. Власниками цієї компанії є два громадянина України.

За непідтвердженими даними, в операції могли брати участь шестеро осіб. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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