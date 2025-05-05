"Я был первым". Трамп сделал громкое заявление о подрыве "Северных потоков"

Подрыв "Северных потоков"

Напомним, в сентябре 2022 года газопроводы "Северный поток" были подорваны. Одной из основных версий остантся саботаж со стороны России.

Расследование проводилось несколькими странами, однако установить, кто именно стоит за взрывами, так и не удалось.

В СМИ также появилась версия о том, что за несколько дней до инцидента в районе прохождения газопровода находилось судно "Андромеда", арендованное польской компанией. Владельцами этой компании являются два гражданина Украины.

По неподтвержденным данным, в операции могли участвовать шесть человек. Официального подтверждения этой информации нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.