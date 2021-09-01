Xiaomi зарегистрировала свой бизнес по разработке электрокаров: что известно о филиале

Компания получила название Xiaomi EV, Inc, а ее капитал составляет около 1,55 млрд долларов. Еще в марте Xiaomi заявила о намерении инвестировать в разработку электромобилей 10 млрд долларов в течение следующих десяти лет.

По словам представителей компании, сегодня в филиале работает 300 сотрудников, а возглавляет его глава Xiaomi - Лей Цзюнь.

В течение последних пяти месяцев, Xiaomi EV, Inc проводила исследования относительно потребностей своей аудитории и устанавливала контакты с партнерами в этой области.

Пока компания не готова продемонстрировать свой электромобиль, или же его прототип.