Xiaomi создала департамент по разработке беспилотных автомобилей

Xiaomi рассчитывает на запатентование собственной технологии беспилотного вождения.

Как отметил, глава компании Лэй Цзюнь, их транспорт сможет самостоятельно двигаться в установленном маршруте благодаря автономному управлению системой. Впрочем, все это будет происходить исключительно в размеченной области.

Напомним, что еще в марте Xiaomi сообщила о намерении войти в бизнес по производству беспилотных автомобилей. Размер первоначальных инвестиций компании на тот момент составлял почти 10 миллиардов юаней.

Через некоторое время Xiaomi приобрела компанию DeepMotion, которая тесно связана с разработками в сфере беспилотного вождения.