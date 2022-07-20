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Когда Xiaomi представит свой первый электромобиль: ответ инсайдеров

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Среда 20 июля 2022 17:43
Когда Xiaomi представит свой первый электромобиль: ответ инсайдеров Фото: когда Xiaomi представит свой первый электромобиль (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Xiaomi готовится презентовать свой первый электрокар уже к концу текущего лета. Вероятно предсерийный прототип уже готов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ArenaEV.

Как отмечают инсайдеры, компания может презентовать дизайн электрокара и, возможно, раскроет его характеристики. После этого Xiaomi перейдет к маркетинговой кампании с намерениями начать серийное производство к 2024 году.

Инсайдеры добавили, что гендиректор компании Лэй Цзюнь считает этот проект ключевым вызовом для себя и проводит две трети рабочего времени в автомобильном офисе направляя этот важнейший для компании продукт.

Также известно:

  • компания планирует собирать автомобили на заводе в Ичжуане, мощность которого оценивают в 300 тысяч единиц в год;
  • некоторое время будут выпускать лишь половину всего объема;
  • на развитие автомобильного подразделения планируют выделить около 10 млрд долларов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что американская компания EV Safe Charge разработала робота, который будет заряжать электрокары на парковках.

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