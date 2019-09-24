Xiaomi представила новый флагман с поддержкой 5G

Во вторник, 24 сентября китайская компания Xiaomi в Шанхае представила новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 Pro с поддержкой мобильной сети пятого поколения (5G). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на itc.ua.

Внешне новый Xiaomi Mi 9 Pro 5G выглядит как предыдущий Xiaomi Mi 9, который вышел начале года, а все изменения сосредоточены внутри корпуса:

Изменился процессор. Вместо Snapdragon 855 здесь используется Snapdragon 855+. Также в Xiaomi Mi 9 Pro 5G применяется улучшенная система жидкостного охлаждения с тепловой трубкой для стабильной работы под максимальной нагрузкой без снижения производительности в течение долгого времени. В AnTuTu результат нового флагмана от Xiaomi составляет более 480 тысячи баллов.

Изменились конфигурации и объемы памяти. Если базовый Xiaomi Mi 9 в Китае имеет 6 ГБ ОЗУ и 128ГБ флэш-памяти, то у Mi 9 Pro 5G минимум 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Такая версия оценена в $520. Есть у Mi 9 Pro 5G еще три конфигурации памяти: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Цены в том же порядке составляют $534, $577 и $605. То есть, прибавка к цене по сравнению с Xiaomi Mi 9 весьма скромная.

Емкость аккумулятора увеличена с 3300 до 4000 мА·ч, есть поддержка тройной быстрой зарядки. Пиковая мощность проводной заявлена равной 40 Вт (соответствующее ЗУ входит в комплект) - на полную зарядку аккумулятора смартфона будет уходить 48 минут.

Еще одно отличие Mi 9 Pro 5G отражено прямо в названии — модем 5G для работы в сетях пятого поколения, а в корпусе новинки находится целых семь антенн для стабильной связи.

В смартфоне также есть модуль NFC, который помимо стандартной оплаты проезда и расчетов в магазинах можно будет использовать в качестве ключа для автомобиля.

Фото: варианты цветов нового флагмана от Xiaomi (itc.ua)

Кроме того, на презентации Xiaomi также представила новые беспроводные зарядные станции и портативный аккумулятор на 20 000 мА·ч мощностью 50 Вт.

В остальном отличий от обычного Mi 9 нет. Mi 9 Pro 5G сохранил экран с каплевидным вырезом под фронтальную камеру.Технически по части камер тоже никаких изменений нет: тройная основная с модулями разрешением 48 Мп, 16 Мп и 12 Мп. Но Xiaomi обещает, что Mi 9 Pro 5G будет снимать лучше благодаря программным доработкам.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G работает под управлением новейшей оболочки MIUI 11 на базе ОС Android 9 Pie. Смартфон предлагается в двух цветах: Dream White и Titanium Black. Оформить предзаказ на Xiaomi Mi 9 Pro 5G в Китае можно уже сегодня, а реальные продажи стартуют 27 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что в сети появилось первое официальное изображение бюджетного камерофона Realme XT в цвете Silver Wing White, который будет обладать камерой в 64 мегапикселя и стоить 250 долларов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что компания Huawei презентовала новые флагманы без сервисов Google. Они не будут иметь доступа к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, YouTube, Google maps и т.д. Программы можно будет загружать из альтернативного магазина AppGallery