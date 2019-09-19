Huawei презентовала новые флагманы без сервисов Google

Смартфоны будут работать на операционной системе Android
В четверг, 19 сентября, китайская компания Huawei на презентации в Мюнхене представила новую линейку флагманских смартфонов Mate 30, которые будут работать без сервисов Google. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo.
Несмотря на то, что устройства работают на операционной системе Android (которая принадлежит Google - ред.), они не будут иметь доступа к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, YouTube, Google maps и т.д Программы можно будет загружать из альтернативного магазина AppGallery. Причиной этого является конфликт компании с властями США.
Также отмечается, что Huawei и ранее продавала смартфоны в Китае без поддержки сервисов Google, которые в стране заблокированы. Там эта обстоятельство во многом компенсируется обилием альтернативных магазинов приложений, работающих исключительно на китайский рынок.
Однако, как полагают аналитики, в других странах отсутствие сервисов Google может стать для компании серьезной проблемой.
The #HuaweiMate30 Pro makes sure you'll always capture 'that shot', with incredible ISO 409600 sensitivity.#RethinkPossibilities#HuaweiMate30 pic.twitter.com/ssWcpPjs8o— Huawei Mobile IE (@HuaweiMobileIE) September 19, 2019
Напомним, ранее Huawei заявляла, что ограничения на экспорт технологий США, введенные Вашингтоном, сократят примерно на $10 млрд годовую выручку бизнеса компании, связанного с продажей смартфонов.
Ранее РБК-Украина сообщало, что новая линейка флагманов Huawei Mate 30 будет работать на оперативной системе Android с открытым исходным кодом.