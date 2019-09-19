Huawei презентовала новые флагманы без сервисов Google

Новый смартфоны от Huawei (vc.ru)

Смартфоны будут работать на операционной системе Android

В четверг, 19 сентября, китайская компания Huawei на презентации в Мюнхене представила новую линейку флагманских смартфонов Mate 30, которые будут работать без сервисов Google. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo.

Несмотря на то, что устройства работают на операционной системе Android (которая принадлежит Google - ред.), они не будут иметь доступа к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, YouTube, Google maps и т.д Программы можно будет загружать из альтернативного магазина AppGallery. Причиной этого является конфликт компании с властями США.

Также отмечается, что Huawei и ранее продавала смартфоны в Китае без поддержки сервисов Google, которые в стране заблокированы. Там эта обстоятельство во многом компенсируется обилием альтернативных магазинов приложений, работающих исключительно на китайский рынок.

Однако, как полагают аналитики, в других странах отсутствие сервисов Google может стать для компании серьезной проблемой.

Напомним, ранее Huawei заявляла, что ограничения на экспорт технологий США, введенные Вашингтоном, сократят примерно на $10 млрд годовую выручку бизнеса компании, связанного с продажей смартфонов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что новая линейка флагманов Huawei Mate 30 будет работать на оперативной системе Android с открытым исходным кодом.