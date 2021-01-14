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Xiaomi и еще 8 китайских компаний попали в "черный список" США, - Reuters

Автор: Дмитрий Левицкий

Девять китайских компаний попали в "черный список" Соединенных Штатов Америки из-за вероятной связи с оборонной отраслью Китая. В списке оказались производитель смартфонов Xiaomi и производитель самолетов Comac.

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Об этом сообщило агентство Reuters, которое имеет в своем распоряжении соответствующий документ.

Компании, которые попали в "черный список", будут подвергнуты новому инвестиционному запрету в США. Власти США вынудят американских инвесторов избавиться от активов этих фирм до 11 ноября 2021 года.

Посольство Китая в Вашингтоне и компании Xiaomi и Comac пока не прокомментировали попадание в "черный список" США.

Кто еще оказался в "черном списке", который обновляет Пентагон, в агентстве не рассказали.

Напомним, в декабре США ввели торговые санкции против более полусотни китайских субъектов, которых считают причастными к нарушению прав человека, похищению коммерческой тайны в США и экспансии Китая в регионе.

Кроме того, в Госдепе США объявили о введении новых визовых ограничений против чиновников Китая, причастных к нарушению прав человека.

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