США ввели новые санкции против Китая

Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Правительство США ввело торговые санкции против Китая. Ограничения ввели против более полсотни китайских субъектов, причастных к нарушению прав человека, похищению коммерческой тайны в США и экспансии КНР в регионе.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, передает пресс-служба Госдепа США.

Четыре субъекта из Китая внесены в черный список из-за предоставления правительству КНР материалов для ДНК-тестов и высокотехнологичного оборудования, что стало проявлением существенного нарушения прав человека в Китае.

"США вводят новые ограничения против отдельных субъектов деятельности, которые подрывают нашу национальную безопасность и внешнеполитические интересы. В частности, Министерство торговли США добавило 59 организаций из КНР к своему Перечню по контролю экспорта", - сообщил Помпео.

Еще 19 фигурантов оказались в списке санкций за причастность к похищению коммерческой тайны американских корпораций. Как подчеркнул Помпео, это подорвало, в том числе, усилия США по противодействию незаконному обороту ядерных и других радиоактивных материалов.

Отдельные ограничения введены против 36 субъектов за их деятельность, связанную с экспансией КНР в Южно-Китайском море.

Напомним, ранее Соединенные Штаты ввели визовые ограничения для ряда чиновников Китая. Их подозревают в угрозах различным людям, не разделяющим политику Пекина.