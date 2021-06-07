XI Масштабная конференция В2В MASTER-2021 Битва Лучших Тренеров: Прорыв года в управлении и продажах.

TradeMasterGroup организовывает XI масштабную конференцию "В2В MASTER-2021" Битва Лучших Тренеров: Прорыв года в управлении и продажах.



Конференция состоится 9 июля 2021 года, г. Киев на улице Льва Толстого 57, БЦ 101 Tower.

Это уникальное бизнес-мероприятие, которое уже 11 лет проходит на просторах Украины и зарубежья, самые успешные и востребованные тренера по управлению компанией и продажами, раскроют действенные практические инструменты для повышения профессионализма руководителей в менеджменте, продажах и маркетинге, а также все составляющие лидерства на B2B рынке.

На событии будет проходить настоящая БИТВА титанов, в которой каждый спикер покажет свои лучшие кейсы, это концентрация опыта более 15 лет каждого тренера в 40 минутных мастер-классах. Право выбирать победителя БИТВЫ предоставляется участникам конференции: Золотого, Серебряного и Бронзового Тренера 2021 года с помощью интерактивного голосования!

Среди участников Битвы Лучших Тренеров, компании: DC LINK, Вересень Плюс, ГК Неолит, Сабриз, ВРС, Герчак, Премьер Фуд, КФ Десна, Компас-Интек, Корадо Каннинг Инкорпорейтд ТС КЛАСС, ТД Молочна Слобода, Астра-Косметик, 4Service Group, и др.

Спикеры конференции:

Сессия 1. "Антикризисное управление компанией"

Здесь выступят 7 тренеров + модератор, где мы беремся предоставить аудитории руководителей через 40 минутные мастер-классы Лучших тренеров по управлению - современные инструменты антикризисного управления, которые необходимы каждому современному руководителю!

Сессия 2. "В2В-Продажи"

Сессия для руководителей продаж и коммерческих директоров, внутренних бизнес-тренеров нацелена на предоставление наиболее актуальных методов и техник увеличения продаж в компании ввиду изменений рынков и подходов в продажах.

Татьяна Ильенко

Executive coach ICF (Международной Федерации коучинга), командный коуч, бизнес-тренер по управленческой эффективности, собственник TradeMasterGroup. Основатель Международного Клуба Эффективных Коу Youcoach. Входит в ТОП-5 Лучших Тренеров 2020. Руководитель года 2020 (Национальная премия "Вибір Споживача"). Автор курса "Управление в стиле коучинг", "Коучинг в продажах".

Константин Лиорек

Путешественник № 1 в Украине и 64 в Мире. Посетил наибольшее количество регионов в Мире. Совершил более 1000 перелетов и использовал более 20 паспортов.

ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ И ПОЗНЕНИЕ МИРА

Валерий Глубоченко

"Золотой тренер по продажам" по версии битвы тренеров TradeMaster. Автор модели переговоров "SalesMaster", одной из нескольких существующих в мире моделей переговоров. Один из создателей тренингов Украины. Руководил проектами по организации обмена опытом и повышения квалификации продавцов для таких международных компаний как Henkel Bautechnik, Microsoft, Ruukki, UNILIN, Oriflame. Автор книги "Переговоры при активных продажах. Как продавать дорого и без скидок по модели "SalesMaster". 50 заданий для разработки скрипта и еженедельного обучения отдела продаж".

Евгений Тепляков

Золотой тренер по B2B продажам 2019, 2020 годах" победитель битвы лучших бизнестренеров Украины B2B Master

ЭМОЦИИ В ПРОДАЖАХ

Андрей Левченко

Андрей Левченко, бизнес-консультант, академический директор программ обучения и развития крупных организаций СНГ

СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА/ОРГАНИЗАЦИИ: КАК НЕ ВЫДУМАТЬ, А РАСЧИТАТЬ И ОБЕСПЕЧИТЬ

Победители БИТВЫ 2020:

Сессия: В2В-продажи

Золотой тренер Евгений Тепляков;

Серебряный тренер Александр Соколов;

Бронзовый тренер Валерий Глубоченко;

4 место Татьяна Ильенко;

5 место Иван Фролков.

Сессия В2В-управление

Золотой тренер Андрей Станченко;

Серебряный тренер Андрей Левченко;

Бронзовый тренер Оксана Воронина;

4 место Татьяна Емельянова;

5 место Борис Жалило.

Как происходит конференция

Событие традиционно состоится в 2-х практических Сессиях: "Антикризисное управление компанией" и "В2В-Продажи", которые будут проходить параллельно в 2 залах. В конференции будет до 200 участников, топовые директора, руководители отдела маркетинга и НR-специалисты, которые приходят за обменом своих кейсов, знаниями, а также, чтобы пересмотреть свои подходы к управлению бизнесом.

Особенностями будут:

Уникальный формат битвы тренеров;

Концентрат инновационного опыта;

Выбор лучшего тренера для вашей команды;

Розыгрыш игр, тренингов, книг и ценных подарков;

Обмен опытом с лидерами на рынке;

Индивидуальная коучинговая сессия после мероприятия;

Также, участники узнают ответы на такие ключевые вопросы:

Сессия 1- "Антикризисное управление компанией"

Как управлять изменениями в компании-Must have компетенция руководителей?

Как научиться управлять ответственностью без формального рычага? От навыков будущего к практическому инструменту руководителя;

Что такое бимодальная система, и как применять её на практике управления бизнесом и людьми? Agile как основа мышления инновационного руководителя;

Как вырастить организацию с новыми ценностями?

Как перестать вести охоту за покупателем, и выстроить продажи так, чтобы клиенты сами искали Вас;

Медиация конфликтов между руководителями подразделений. Как разделить зоны ответственности. Развитие конструктивного взаимодействия;

Как директору развивать инициативность своих руководителей подразделений?

Сессия – 2 "В2В-Продажи":

Как перестать вести охоту за покупателем, и выстроить продажи так, чтобы клиенты сами искали Вас?

Как усилить свои позиции на рынке среди конкурентов и масштабироваться?

На чем акцентировать внимание собственнику бизнеса в период кризиса?

Как быстро адаптировать отдел продаж работать в условиях кризиса?

Управление отделом продаж - кризис менеджмент в продажах;

Как собственнику создать системный отдел продаж, который будет генерировать стабильный доход компании без его участия?

Тактики максимального результата для продвинутого переговорщика;

Стратегия переговоров. "После ответа клиента - НЕТ"

Самые яркие кейсы уникальной игры жизни под названием ПЕРЕГОВОРЫ.

Благодаря конференции участники смогут сравнить деятельность своей компании/отдела продаж с другими, проанализировать сильные и слабые стороны, получить профессиональные консультации по проблемным вопросам, новые идеи для развития бизнеса, и устранить «подводные грабли», мешающие компании двигаться вперед. Посетив "B2BMaster-2021 Битва Лучших Тренеров: Прорыв года в управлении и продажах", каждый руководитель сможет также улучшить внутреннее обучение в компании, подобрав тренера для всей организации, отдельных ее подразделений и каждого сотрудника, исходя из личного знакомства с лучшими тренерами, и понимания их динамики, профессионализма и подачи материала, а также демонстрации новых методов обучения и методик для внутренних тренеров компании.

Если вы руководитель или директор компании, коммерческий директор, руководитель маркетинга или HR- специалисты по продажам, участие "B2BMaster-2021 Битва Лучших Тренеров: Прорыв года в управлении и продажах", перевернет Ваше виденье и подтолкнет к оперативным изменениям и даст план первых шагов в правильном подборе подходящей программы обучения для своих сотрудников, но уже внутри компании.

Успейте забронировать место для Вашей компании на главном мероприятии "B2BMaster-2021 Битва Лучших Тренеров: Прорыв года в управлении и продажах" Украины!

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B2BMaster-2021: Прорыв года в управлении и продажах (trademaster.ua)

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+380 (96)170-38-20, Екатерина.