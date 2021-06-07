XI Масштабна конференція В2В MASTER-2021 Битва Кращих тренерів

TradeMasterGroup організовує XI машабну конференцію "В2В MASTER-2021" Битва Кращих тренерів.
Конференція відбудеться 9 липня 2021року, м. Киев на вулиці Льва Толстого 57, БЦ 101 Tower.
Це унікальний бізнес-захід, який вже 11 років проходить на території України та поза її межами, найуспішніші та топові тренери з управління компанії та продажів, розкриють дієві практичні інструменти для підвищення професіоналізму керівників в менеджменті, продажах і маркетингу, а також, всі складові лідерства на B2B ринку.
На події буде проходити справжня БИТВА титанів, в якій кожен спікер покаже свої кращі кейси, це концентрація досвіду, більше ніж 15 років кожного тренера в 40 хвилинних майстер-класах. Право вибирати переможця БИТВИ надається учасникам конференції: Золотого, срібного та бронзового Тренера 2021 року за допомогою інтерактивного голосування!
Серед учасників Битви Кращих тренерів, компанії: DC LINK, Вересень Плюс, ГК Неоліт, Сабріз, ВРС, Герчак, Прем'єр Фуд, КФ Десна, Компас-Інтек, Корадо Каннінг Інкорпорейтд ТС КЛАС, ТД Молочна Слобода, Астра-Косметик, 4Service Group, та ін.
Переможці БИТВИ 2020:
• Сесія: В2В-продажу:
Золотий тренер Євген Тепляков;
Срібний тренер Олександр Соколов;
Бронзовий тренер Валерій Глубоченко;
4 місце Тетяна Іллєнко;
5 місце Іван Фролков.
• Сесія В2В-управління:
Золотий тренер Андрій Станченко;
Срібний тренер Андрій Левченко;
Бронзовий тренер Оксана Вороніна;
4 місце Тетяна Ємельянова;
5 місце Борис Жалило.
Подія традиційно відбудеться в 2-х практичних Сесіях: "Антикризове управління компанією" і "В2В-Продажі", які будуть проходити паралельно в 2 залах. В конференції приймуть участь до 200 учасників, топові директори, керівники відділу маркетингу і НR-фахівці, які приходять за обміном своїх кейсів, знаннями, а також, щоб переглянути свої підходи до управління бізнесом.
Особливостями будуть:
• Унікальний формат битви тренерів;
• Концентрат інноваційного досвіду;
• Вибір найкращого тренера для вашої команди;
• Розіграш ігор, тренінгів, книг і цінних подарунків;
• Обмін досвідом з лідерами на ринку;
• Індивідуальна коучингова сесія після заходу;
Також, учасники дізнаються відповіді на такі ключові питання:
Сесія 1 "Антикризове управління компанією":
Як управляти змінами в компанії-Must have компетенція керівників?
Як навчитися керувати відповідальністю без формального важеля? Від навичок майбутнього до практичного інструменту керівника;
Що таке бімодальне система, і як застосовувати її на практиці управління бізнесом і людьми? Agile,як основа мислення інноваційного керівника;
Як виростити організацію з новими цінностями?
Як перестати вести полювання за покупцем, і вибудувати продажу так, щоб клієнти самі шукали Вас;
Медіація конфліктів між керівниками підрозділів.
Як розділити зони відповідальності. Розвиток конструктивної взаємодії?
Як директору розвивати ініціативність своїх керівників підрозділів?
Сесія 2 "В2В-Продажі":
• Як перестати вести полювання за покупцем, і вибудувати продажу так, щоб клієнти самі шукали Вас?
• Як посилити свої позиції на ринку серед конкурентів масштабуватись ?
• На чому акцентувати увагу власнику бізнесу в період кризи?
• Як швидко адаптувати відділ продажів працювати в умовах кризи?
• Управління відділом продажів - криза менеджмент в продажах;
• Як власнику створити системний відділ продажів, який буде генерувати стабільний дохід компанії без його участі?
• Тактики максимального результату для просунутого переговірника;
• Стратегія переговорів. "Після відповіді клієнта - НІ"
• Найяскравіші кейси унікальної гри життя під назвою ПЕРЕГОВОРИ.
Завдяки конференції учасники зможуть порівняти діяльність своєї компанії / відділу продажів з іншими, проаналізувати сильні і слабкі сторони, отримати професійні консультації з проблемних питань, нові ідеї для розвитку бізнесу, і усунути "підводні камні", що заважають компанії рухатися вперед. Відвідавши "B2BMaster-2021 Битва Кращих тренерів: Прорив року в управлінні і продажах" , кожен керівник зможе також поліпшити внутрішнє навчання в компанії, підібравши тренера для всієї організації, окремих її підрозділів і кожного співробітника, виходячи з особистого знайомства з кращими тренерами, і розуміння їх динаміки, професіоналізму і подачі матеріалу, а також демонстрації нових методів навчання і методик для внутрішніх тренерів компанії.
Якщо ви керівник чи директор компанії, комерційний директор, керівник маркетингу або HR-фахівці з продажу, участь "B2BMaster-2021 Битва Кращих тренерів: Прорив року в управлінні і продажах", переверне Ваше бачення і підштовхне до оперативних змін і дасть план перших кроків в правильному підборі підходящої програми навчання для своїх співробітників, але вже всередині компанії.
Встигніть забронювати місце для Вашої компанії на головному заході В2В України!
Для реєстрації перейдіть по посиланню
B2BMaster-2021: Прорыв года в управлении и продажах (trademaster.ua)
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+380 (96) 170-38-20, Катерина.