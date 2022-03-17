Xerox приостановил экспорт товаров в Россию

Американская корпорация Xerox Holdings, которая занимается производством копировальных аппаратов, приостановила экспорт своих товаров в Россию. Но продолжает следить за ситуацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на marketwatch.
Как заявил финансовый директор Xerox Ксавье Хейсс, представительства компании есть в России и Украине. При этом они не приносят значительных доходов, поэтому Xerox следит за тем, чтобы соблюдался санкционный режим.
"В страну ничего не идет", - подчеркнул Хейсс, имея в виду поставки в Россию.
Он добавил, что ему известно об угрозе конфискации активов российским правительством.
Напомним, ранее был опубликован список мировых компаний, которые еще не ушли с российского рынка. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать их.
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