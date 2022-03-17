Xerox приостановил экспорт товаров в Россию

Американская корпорация Xerox Holdings, которая занимается производством копировальных аппаратов, приостановила экспорт своих товаров в Россию. Но продолжает следить за ситуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на marketwatch .

Как заявил финансовый директор Xerox Ксавье Хейсс, представительства компании есть в России и Украине. При этом они не приносят значительных доходов, поэтому Xerox следит за тем, чтобы соблюдался санкционный режим.

"В страну ничего не идет", - подчеркнул Хейсс, имея в виду поставки в Россию.

Он добавил, что ему известно об угрозе конфискации активов российским правительством.