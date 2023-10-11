Xerox остаточно вийшов з ринку Росії
Американська корпорація Xerox, що займається виробництвом копіювальних апаратів, завершила роботу в Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.
Xerox призупинила експорт до Росії всіх своїх товарів у березні минулого року. Тепер же, як повідомили в прес-службі, було продано ТОВ "Ксерокс СНД", найближчим часом вона змінить найменування і не буде пов'язана з корпорацією.
Президент "Ксерокс СНД" Антон Бородіхін зазначив, що компанія здійснюватиме повноцінну підтримку в рамках поточних контрактів і запускатиме в Росії нові проекти
"У результаті угоди співробітники компанії збережуть свої робочі місця, а клієнти та постачальники - довгострокові відносини з перевіреним партнером", - додали в самій компанії.
Вихід іноземних компаній з ринку Росії
Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в лютому 2022 року, низка західних компаній заявили про вихід з ринку Росії. Фірми, які намагаються залишитись на території країни-терориста, стикаються з великим зростанням витрат, оскільки Москва вимагає великих знижок на ціну активів, які хочуть продати.
Нещодавно одна з найбільших криптобірж у світі Binance заявила, що остаточно вийде з ринку Росії. Уклала угоду про продаж свого російського бізнесу біржі CommEX.
Також Ingka Centres, яка є власником магазинів IKEA, продала свої активи і остаточно покинула російський ринок.
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