Xerox остаточно вийшов з ринку Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

Xerox призупинила експорт до Росії всіх своїх товарів у березні минулого року. Тепер же, як повідомили в прес-службі, було продано ТОВ "Ксерокс СНД", найближчим часом вона змінить найменування і не буде пов'язана з корпорацією.

Президент "Ксерокс СНД" Антон Бородіхін зазначив, що компанія здійснюватиме повноцінну підтримку в рамках поточних контрактів і запускатиме в Росії нові проекти

"У результаті угоди співробітники компанії збережуть свої робочі місця, а клієнти та постачальники - довгострокові відносини з перевіреним партнером", - додали в самій компанії.

Вихід іноземних компаній з ринку Росії

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в лютому 2022 року, низка західних компаній заявили про вихід з ринку Росії. Фірми, які намагаються залишитись на території країни-терориста, стикаються з великим зростанням витрат, оскільки Москва вимагає великих знижок на ціну активів, які хочуть продати.

Нещодавно одна з найбільших криптобірж у світі Binance заявила, що остаточно вийде з ринку Росії. Уклала угоду про продаж свого російського бізнесу біржі CommEX.

Також Ingka Centres, яка є власником магазинів IKEA, продала свої активи і остаточно покинула російський ринок.

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