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Xbox запускає трансляцію ігор на ПК: що потрібно знати

Середа 16 липня 2025 12:50
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Xbox запускає трансляцію ігор на ПК: що потрібно знати Microsoft запускає стримінг з Xbox на ПК (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Microsoft розширює функцію "Stream your own game". Тепер користувачі можуть грати в підтримувані Xbox-ігри на ПК - навіть якщо самої консолі немає під рукою. Ігри при цьому запускаються з хмари, а не з вашого пристрою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічне видання Engadget.

Що відомо

Щоб скористатися новою можливістю, необхідно бути учасником програми Xbox Insider і підписником Game Pass Ultimate, вартість якого становить 20 доларів на місяць.

Раніше ця функція стала доступна для Xbox-консолей, смарт-ТВ, браузерів (включно з мобільними пристроями) і навіть гарнітур Meta Quest. Тепер до них приєднався і персональний комп'ютер.

Нова ініціатива - частина стратегії Microsoft щодо того, щоб зробити Xbox-екосистему якомога менш залежною від конкретних пристроїв.

Ідея проста: ви можете запустити гру на будь-якому зручному девайсі - без скачування й очікування встановлення. Це особливо актуально на тлі домінування Sony в консольних перегонах: компанія робить ставку на Game Pass, а не на перегони "заліза".

Зараз Microsoft пропонує понад 250 підтримуваних ігор, включно з Baldur's Gate 3, Star Wars Outlaws, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Balatro і цілу низку частин Assassin's Creed. Колекція буде розширюватися.

Компанія також зазначає, що в добірці є й ексклюзиви для консолей, однак більшість із них уже доступні для ПК. Проте потокова передача дає змогу звільнити місце на диску й уникнути тривалих завантажень.

Є й обмеження. Для стримінгу необхідно мати цифрові копії ігор - фізичні диски не підійдуть. Функція поки що працює тільки у 28 країнах, де підтримується Xbox Cloud Gaming.

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