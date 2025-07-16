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Xbox запускает трансляцию игр на ПК: что нужно знать

Среда 16 июля 2025 12:50
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Xbox запускает трансляцию игр на ПК: что нужно знать Microsoft запускает стриминг с Xbox на ПК (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Microsoft расширяет функцию "Stream your own game". Теперь пользователи могут играть в поддерживаемые Xbox-игры на ПК - даже если самой консоли нет под рукой. Игры при этом запускаются из облака, а не с вашего устройства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологическое издание Engadget.

Что известно

Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо быть участником программы Xbox Insider и подписчиком Game Pass Ultimate, стоимость которого составляет 20 долларов в месяц.

Ранее эта функция стала доступна для Xbox-консолей, смарт-ТВ, браузеров (включая мобильные устройства) и даже гарнитур Meta Quest. Теперь к ним присоединился и персональный компьютер.

Новая инициатива - часть стратегии Microsoft по тому, чтобы сделать Xbox-экосистему как можно менее зависимой от конкретных устройств.

Идея проста: вы можете запустить игру на любом удобном девайсе - без скачивания и ожидания установки. Это особенно актуально на фоне доминирования Sony в консольной гонке: компания делает ставку на Game Pass, а не на гонку "железа".

Сейчас Microsoft предлагает более 250 поддерживаемых игр, включая Baldur’s Gate 3, Star Wars Outlaws, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Balatro и целый ряд частей Assassin’s Creed. Коллекция будет расширяться.

Компания также отмечает, что в подборке есть и эксклюзивы для консолей, однако большинство из них уже доступны для ПК. Тем не менее, потоковая передача позволяет освободить место на диске и избежать длительных загрузок.

Есть и ограничения. Для стриминга необходимо иметь цифровые копии игр - физические диски не подойдут. Функция пока что работает только в 28 странах, где поддерживается Xbox Cloud Gaming.

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