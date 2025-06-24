Microsoft додає в застосунок Xbox на ПК довгоочікувану функцію: що зміниться

Компанія Microsoft готує масштабне оновлення Xbox PC App, яке перетворить його на ігровий хаб в Windows, незалежно від того, де ви придбали гру - в Steam, Epic Games, Battle.net або Xbox Store.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на науково-технічний портал Tech Times .

Xbox об'єднує ігрові бібліотеки в одному додатку

Як повідомили в компанії, учасники програми Xbox Insider (PC Gaming Preview) першими отримають доступ до нової функції - єдина бібліотека ігор з'явиться в застосунку Xbox на ПК і портативних пристроях, включно з ROG Ally і ROG Ally X, які вийдуть скоро в продаж.

"Коли гравець встановлює гру з підтримуваного магазину, вона автоматично з'явиться в розділі "Моя бібліотека" в застосунку Xbox, а також у списку "Нещодавні" - запуск ігор стане простішим, ніж будь-коли", - пояснює Маніша Оза, менеджер продукту Xbox.

Також користувачі зможуть редагувати свою загальну бібліотеку, приховуючи непотрібні платформи або навпаки - додаючи кращі. Поки йдеться тільки про Battle.net і Game Pass, але в Microsoft натякнули, що в майбутньому буде підтримка й інших ігрових платформ.

Нова стратегія Microsoft

Оновлення поки що доступне виключно для учасників програми Xbox Insider, яка є безкоштовною і відкритою для всіх охочих протестувати нові функції.

Такий крок з боку Microsoft - частина ширшої стратегії, спрямованої на інтеграцію ігрових сервісів компанії між ПК, консолями та портативними пристроями.

З огляду на нещодавню презентацію портативних приставок ROG Xbox Ally, прагнення створити єдине і зручне ігрове середовище виглядає цілком логічним.