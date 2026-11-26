Базові обмеження та додаткові інструменти контролю у X

Окрім стандартних налаштувань, соцмережа Ілона Маска інтегрувала додаткові інструменти керування.

Що можуть робити батьки та опікуни після підключення контролю:

Переглядати час , проведений підлітком у X, і встановлювати добовий ліміт використання.

, проведений підлітком у X, і добовий ліміт використання. Вимагати схвалення для нових підписників та обмежувати рекомендації у вкладці For You лише тими акаунтами, на які вже підписаний підліток.

схвалення для нових підписників та рекомендації у вкладці For You лише тими акаунтами, на які вже підписаний підліток. Фільтрувати окремі слова та вимикати показ чутливого медіаконтенту .

окремі слова та . Контролювати, хто може надсилати прямі повідомлення, та бачити, з якими акаунтами підліток спілкувався напряму, але без доступу до змісту самих повідомлень.

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Як працює прив'язка акаунтів і які дані залишаються закритими?

Щоб скористатися функцією, потрібно виконати інструкції у довідковому центрі X. Процес прив'язки починають батьки або опікун, а завершує підліток - для активації потрібна згода обох сторін.

У X наголосили, що інструменти створені для керування контентом без втручання в особистий простір дитини.

Батьки та опікуни не можуть читати приватні повідомлення, переглядати історію пошуку чи переглядів, публікувати дописи від імені підлітка або входити в його акаунт.

Один дорослий може керувати 5 підлітковими акаунтами.

У компанії зазначили: платформа не орієнтована на дітей і просувається не для них, але запроваджує додаткові заходи для молоді, яка користується сервісом, - на тлі чинних і майбутніх регуляторних вимог у США та різних країнах.