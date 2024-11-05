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WTA Finals-2024: Свентек неожиданно проиграла Гауфф в группе турнира

Эр-Рияд, Вторник 05 ноября 2024 19:13
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WTA Finals-2024: Свентек неожиданно проиграла Гауфф в группе турнира Фото: Кори Гауфф досрочно вышла в полуфинал соревнований (x.com/WTAFinalsRiyadh)
Автор: Антон Федорцив

Американка Кори Гауфф одолела польскую теннисистку Игу Свентек на групповом этапе Итогового турнира 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

WTA Finals Riyadh, "оранжевая" группа

Свентек – Гауфф – 0:2 (3:6, 4:6)

В первой партии оппонентки начали консервативно. До середины сета они в первую очередь думали о собственных подачах. Но в седьмом гейме Гауфф оформила первый брейк. А в девятом подкараулила ошибку Свентек и со второй попытки реализовала сетбол.

Полячка попыталась реваншироваться во второй партии. Уже в третьем гейме ей удалось взять подачу американской теннисистки. Однако Гауфф сразу же ответила обратным. Новый обмен взятыми чужими подачами пришелся на седьмой-восьмой геймы.

В этот момент на горизонте замаячила перспектива тай-брейка. Однако другого мнения придерживалась представительница США. Она уверенно взяла свою подачу, а в десятом гейме всерьез нацелилась на третий брейк и все же дожала Свентек.

Гауфф одержала две победы и гарантировала себе путевку в полуфинал. Польская же теннисистка теперь обязана побеждать другую американку – Джессику Пегулу, чтобы попасть в четверку сильнейших. Этот матч состоится 7 ноября.

К слову, ранее Крейчикова одолела Пегулу в двух сетах в "оранжевой" группе турнира.

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